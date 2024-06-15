Россиян предупредили об опасном способе оплаты товаров

Юрист Раевский предупредил о риске платить дважды при оплате переводом на карту

Оплата переводом на карту при взаимодействии с представителями малого бизнеса или просто физическими лицами, оказывающими те или иные услуги, может скрывать в себе определенные риски, предупредил россиян управляющий партнер юридической компании «Раевский групп» Александр Раевский. Например, существует опасность, что потребителю услуг придется заплатить дважды, сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Первый риск заключается в том, что в случае, если продавец или исполнитель не выполнит свои обязательства или выполнит их ненадлежащим образом, вернуть средства будет практически невозможно, сообщил юрист. Дело в том, что взыскать деньги возможно только с того лица, которому вы непосредственно перевели денежные средства, а для взыскания в судебном порядке необходимо знать паспортные данные или хотя бы адрес регистрации ответчика, пояснил он.

В реальности, как правило, такую информацию никто не запрашивает и не предоставляет, вам только диктуют номер телефона, по которому необходимо перевести деньги. Паспортные данные продавца или исполнителя можно получить при заключении договора, но в случае, если оплата будет производится третьему лицу, его данные вы нигде не сможете получить. Данная информация является персональными данными и не распространяется в свободном доступе Александр Раевский юрист

Второй риск заключается в том, что вы можете не получить предусмотренные законом штрафные санкции от недобросовестного продавца или исполнителя, если переведете оплату не самому поставщику услуг, а третьему лицу.

«Даже если вам и будут известны данные третьего лица, которому непосредственно был осуществлен перевод, предъявить исковое заявление к нему можно будет только о взыскании суммы неосновательного обогащения. Если бы денежные средства были переданы непосредственно продавцу или исполнителю, ваши отношения регулировались бы законом о защите прав потребителей, который, в свою очередь, предусматривает больший процент неустойки, а также штрафы для недобросовестного продавца или исполнителя», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Если продавец или исполнитель выполнит надлежащим образом свои обязательства, а вы переведете денежные средства третьему лицу, хотя и по его устному указанию, будет считаться, что вы свои обязательства по оплате не исполнили. Это даст право взыскать с вас якобы не оплаченные денежные средства, а также и неустойку за просрочку оплаты, подчеркнул юрист.

Чтобы избежать указанных рисков, Раевский рекомендовал запрашивать у продавца или исполнителя официальное письмо, по которому тот просит перевести денежные средства по определенным реквизитам, с подписью и печатью. «А лучше всего оплачивать на расчетный счет продавца или в кассу и обязательно заключать договор, в котором прописывать все реквизиты сторон», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что проезд в московском метро скоро можно будет оплатить цифровым рублем. Кроме того, в шести региональных метрополитенах появится сервис оплаты с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).

