Почетный президент РФС отреагировал на появление российских флагов на Евро-2024

Вячеслав Колосков заявил, что российские флаги на Евро вывесили смелые люди

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на появление флагов страны на матче открытия Евро-2024, проходящего в Германии. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, УЕФА и ФИФА не запрещают проносить на матчи флаги стран, которые не участвуют в чемпионатах Европы и мира. «Конечно, приятно и удивительно появление флагов сборной России на матче, нашлись смелые люди, которые пришли, да еще и с флагами России. Будем это отмечать как хороший знак», — отметил Колосков.

О появлении двух российских флагов на матче, в котором Германия разгромила Шотландию (5:1), стало известно ранее 15 июня. На одном из триколоров, вывешенных за воротами шотландцев, была надпись «Белгород».

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России по футболу от международных соревнований после начала специальной военной операции на территории Украины в начале 2022 года. Команда Валерия Карпина не смогла поучаствовать в квалификации Евро-2024.