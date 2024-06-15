Президент Колумбии спрогнозировал неутешительные итоги форума по Украине

Президент Колумбии Петро отказался участвовать в швейцарском форуме по Украине

Итоги швейцарской конференции по Украине предопределены, это не свободный форум по поиску путей достижения мира между Москвой и Киевом. Такое мнение высказал президент Колумбии Густаво Петро в Twitter.

Петро отметил, что отказывается участвовать в мероприятии, и предложил странам Европы обсудить варианты закончить войну, а не продлить ее.

Киев ищет возможности передать Москве наработки по «формуле мира» с саммита в Швейцарии, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что украинская сторона четко относится к своей «формуле мира». По его словам, 15-16 июня лидеры стран будут обсуждать принципы будущего совместного плана, который планировалось сделать на основе условий Киева.

Россия надеется, что в следующий раз ситуация на Украине будет обсуждаться на более конструктивном мероприятии, чем саммит в Швейцарии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.