Президент Швейцарии назвала цели саммита по Украине скромными

Президент Швейцарии Амхерд: цели мирного саммита по Украине скромны

Президент Швейцарии Виола Амхерд назвала скромными цели мирного саммита по Украине, который проходит в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Ее слова передает ТАСС.

«Наши цели сегодня скромные. Мы не сможем здесь, в Бюргенштоке, вести переговоры о мире для Украины или даже заявить о нем», — заявила Амхерд.

При этом она отметила, что цель конференции — «инициировать процесс на пути к справедливому, долгосрочному миру», сделав четкие шаги в этом направлении.

С таким заявлением швейцарский лидер выступила в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее была проведена встреча глав двух стран.

10 июня Амхерд заявила, что на конференцию в качестве участников зарегистрировались 90 государств.