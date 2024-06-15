Зеленский перед саммитом встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Об этом сообщает офис украинского лидера в Telegram-канале.

Встреча глав двух стран была проведена перед началом инаугурационного саммита мира, указано в сообщении.

Ранее Путин заявил, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина выведет свои войска из новых российских регионов: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на предложение Путина и заявил, что ему нельзя доверять. «Это ультимативные послания, которые не отличаются от предыдущих», — сказал политик.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не расценивать предложение Путина как ультиматум, как это сделал Зеленский.