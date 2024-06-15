Призер чемпионата Испании заинтересовался покупкой футболиста «Краснодара»

Испанская «Жирона» заинтересовалась покупкой Эдуарда Сперцяна из «Краснодара»

Бронзовый призер чемпионата Испании «Жирона» заинтересовалась покупкой футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Metaratings.

Представители «Жироны» узнавали у Сперцяна, хотел бы он сменить клуб и рассматривает ли переезд в европейский чемпионат. Если игрок даст положительный ответ, то испанцы обратятся в «Краснодар», чтобы обсудить трансфер полузащитника.

24-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара», за основную команду он выступает с 2018 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 25 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей. Трансферная стоимость Сперцяна, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

14 июня стало известно, что вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов перешел во французский ПСЖ. По информации инсайдеров, сумма сделки составила 20 миллионов евро. Таким образом, трансфер Сафонова в ПСЖ стал рекордным для чемпионата Франции — ранее ни один клуб не платил столько за вратаря.