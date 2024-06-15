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17:57, 15 июня 2024Спорт

Призер чемпионата Испании заинтересовался покупкой футболиста «Краснодара»

Испанская «Жирона» заинтересовалась покупкой Эдуарда Сперцяна из «Краснодара»
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян. Фото: Андрей Шрамко / Коммерсантъ

Бронзовый призер чемпионата Испании «Жирона» заинтересовалась покупкой футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Metaratings.

Представители «Жироны» узнавали у Сперцяна, хотел бы он сменить клуб и рассматривает ли переезд в европейский чемпионат. Если игрок даст положительный ответ, то испанцы обратятся в «Краснодар», чтобы обсудить трансфер полузащитника.

24-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара», за основную команду он выступает с 2018 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 25 матчей во всех турнирах и забил 9 мячей. Трансферная стоимость Сперцяна, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

14 июня стало известно, что вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов перешел во французский ПСЖ. По информации инсайдеров, сумма сделки составила 20 миллионов евро. Таким образом, трансфер Сафонова в ПСЖ стал рекордным для чемпионата Франции — ранее ни один клуб не платил столько за вратаря.

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      Илья Костин
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