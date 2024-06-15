Российские школьники получили сроки за групповое изнасилование мальчика

Хинштейн: в Тыве школьники получили тюремные сроки за изнасилование мальчика

Трое школьников получили тюремные сроки за групповое изнасилование 10-летнего школьника в Тыве. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, суд состоялся в закрытом режиме из-за возраста обвиняемых и их жертвы. В итоге все трое признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы — самый младший фигурант, не достигший 18-летнего возраста, получил восемь лет колонии, второй осужден на девять лет и десять месяцев. Их третий сообщник, сотрудничавший со следствием, приговорен к семи годам заключения.

«Наконец-то справедливость восторжествовала и местный суд не повелся на кумовство и взятки, а вынес единственно верное решение. От души благодарю руководство Генпрокуратуры, чье вмешательство позволило переломить ситуацию!» — отметил депутат.

Об изнасиловании ребенка из Тывы стало известно в январе 2023 года. Тогда сообщалось, что к изнасилованию могут быть причастны трое старшеклассников, которые ходили с жертвой в одну спортивную секцию. По словам матери ребенка, ее сына затащили в уличный туалет и там надругались, а после изнасилования повторились.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, однако Хинштейн заявил о беспределе следователей, которые скрывали от матери пострадавшего материалы дела, а лечение ребенка после надругательства было фикцией. Женщина также жаловалась на поступающие семье угрозы от родственников насильников.