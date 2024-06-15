Стало известно о СВУ в машине начштаба воинской части в Ростове-на-Дону

Baza: СВУ было в машине начштаба воинской части, взорванной в Ростове-на-Дону

В автомобиле начальника штаба, первого заместителя командира воинской части Вадима Собеского было заложено самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом стало известно Baza.

По данным издания, на месте взрыва в квартале имени маршала Ефимова в Ростове-на-Дону обнаружены фрагменты, похожие на части СВУ, а также в радиусе раскиданы металлические шарики диаметром 4 миллиметра, которые могли быть использованы в качестве поражающих элементов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство военного после взрыва его машины 14 июня.

Автомобиль начал дымиться во время поездки. Офицер вышел из салона, сразу после чего прогремел взрыв. Военный не пострадал. Первоначально выдвигалась версия, что пожар начался из-за поломки газового оборудования машины. Видео с горящей машиной начштаба части опубликовал очевидец.