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15:40, 15 июня 2024Интернет и СМИ

Сын Шепелева забыл свое имя после игр на планшете

Шоумен Дмитрий Шепелев рассказал, что сын забыл свое имя после игр на планшете

Фото: Emily Wade / Unsplash

Сын телеведущего Дмитрия Шепелева от певицы Жанны Фриске забыл свое имя после игр на планшете. Об этом отец ребенка рассказал в подкасте «Папа дома».

По словам Шепелева, это произошло, когда его сыну было совсем мало лет. Телеведущий рассказал, что сразу заметил изменения в своем ребенке, когда тот начал играть в планшет. Он назвал его глаза стеклянными.

«Вижу, что он ничего не соображает. Не помнит, как его зовут, где он находится. Тогда я ощутил, насколько это может быть небезопасно для него», — заметил Шепелев.

Ранее сын солиста российской поп-группы «Руки Вверх!» стал соведущим нового шоу «Полтора спортсмена», которое запускает соцсеть «Одноклассники». Вместе с Энджелом Жуковым шоу будет вести Шепелев.

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      Марк Успенский
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