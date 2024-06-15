Сын Шепелева забыл свое имя после игр на планшете

Шоумен Дмитрий Шепелев рассказал, что сын забыл свое имя после игр на планшете

Сын телеведущего Дмитрия Шепелева от певицы Жанны Фриске забыл свое имя после игр на планшете. Об этом отец ребенка рассказал в подкасте «Папа дома».

По словам Шепелева, это произошло, когда его сыну было совсем мало лет. Телеведущий рассказал, что сразу заметил изменения в своем ребенке, когда тот начал играть в планшет. Он назвал его глаза стеклянными.

«Вижу, что он ничего не соображает. Не помнит, как его зовут, где он находится. Тогда я ощутил, насколько это может быть небезопасно для него», — заметил Шепелев.

Ранее сын солиста российской поп-группы «Руки Вверх!» стал соведущим нового шоу «Полтора спортсмена», которое запускает соцсеть «Одноклассники». Вместе с Энджелом Жуковым шоу будет вести Шепелев.