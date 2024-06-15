Сын Шепелева забыл свое имя после игр на планшете

Сын телеведущего Дмитрия Шепелева от певицы Жанны Фриске забыл свое имя после игр на планшете. Об этом отец ребенка рассказал в подкасте «Папа дома».
По словам Шепелева, это произошло, когда его сыну было совсем мало лет. Телеведущий рассказал, что сразу заметил изменения в своем ребенке, когда тот начал играть в планшет. Он назвал его глаза стеклянными.
«Вижу, что он ничего не соображает. Не помнит, как его зовут, где он находится. Тогда я ощутил, насколько это может быть небезопасно для него», — заметил Шепелев.
Ранее сын солиста российской поп-группы «Руки Вверх!» стал соведущим нового шоу «Полтора спортсмена», которое запускает соцсеть «Одноклассники». Вместе с Энджелом Жуковым шоу будет вести Шепелев.