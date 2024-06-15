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12:22, 15 июня 2024Россия

В Белгородской области сообщили о пострадавших после атаки ВСУ

Гладков: двое ранены в результате атаки ВСУ по Шебекинскому городскому округу

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский городской округ, в результате ранены два человека. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В поселке Красное в результате атаки дрона-камикадзе на припаркованный легковой автомобиль пострадали два мирных жителя, которые находились рядом», — проинформировал он. Гладков добавил, что мужчину в тяжелом состоянии доставят в областную клиническую больницу, второго раненого переводят в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в населенном пункте была повреждена линия электропередачи. Также, по его словам, ВСУ атаковали дроном-камикадзе Шебекино. В результате никто не пострадал.

Днем в пятницу, 14 июня, в результате обстрела в Шебекино рухнул подъезд пятиэтажного дома. Сообщалось, что пропавшими числятся десять человек. Позднее губернатор Белгородской области заявил, что будет проведена экспертиза дома.

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