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08:52, 15 июня 2024Мир

В Финляндиии сделали заявление о мире на условиях России

Финский ученый Малинен напомнил Киеву уроки истории после отказа от мира с РФ

Фото: Imago /Roni Rekomaa / Globallookpress.com

Финский ученый Туомас Малинен прокомментировал конфликт России и Украины. Об этом он высказался в социальной сети X.

Малинен сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине и напомнил уроки истории для тех людей, которые «не принимают мир на условиях России».

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«Финляндия и Россия (Советский Союз) вели две войны между 1939 и 1944 годами, в результате которых Финляндия в конечном итоге потеряла 12 процентов своей территории. В первый раз удар нанесла Россия, во второй — Финляндия», — отметил он.

Ученый добавил, что конфликта с Россией возможно избежать, если не представлять для него военную угрозу. Украина эту задачу провалила, отметил он. «Финляндия тоже вот-вот потерпит неудачу в этом вопросе», — заключил Малинен.

14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал два условия для прекращения огня Россией в зоне проведения спецоперации. По его словам, это произойдет, когда Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Для прекращения огня Киев также должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

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      Марина Совина
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