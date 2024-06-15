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15:11, 15 июня 2024Россия

В Кремле назвали неконструктивной реакцию Запада на инициативу Путина по Украине

Песков: Запад неконструктивно отреагировал на предложение Путина по Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Западные страны неконструктивно отнеслись к инициативе президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта с Украиной. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на Западе наблюдается огромное количество реакций неконструктивного характера на предложение Путина по новой архитектуре безопасности и мирному завершению ситуации на Украине.

Ранее 15 июня шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель заявил, что Путин выдвинул четкие предложения по завершению конфликта с Украиной.

Президент России предложил вариант, в котором говорится, что Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

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      Любовь Ширижик
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