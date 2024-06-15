В России допустили изъятие активов США в соответствии с указом Путина

Юрист Бойко допустил изъятие Россией активов США в соответствии с указом Путина

Юрист практики санкционного права и комплаенса NSP Глеб Бойко заявил, что Россия может ответно изъять активы США, в соответствии с указом президента Владимира Путина, если страны «Большой семерки» (G7) решат использовать доходы от ее замороженных активов. Слова эксперта приводит РИА Новости.

Юрист объяснил, что согласно Регламенту Совета ЕС № 833/2014, непредвиденные доходы, возникшие от реинвестирования замороженных активов, не должны принадлежать России. До установления нормы об изъятии подобных средств в бюджет Евросоюза они становятся собственностью европейских финансовых организаций, где заморозили активы.

«Такие действия попадут под указанный Указ Президента в том случае, если будут предприняты со стороны США», — допустил Бойко.

Ранее сообщалось, что G7 выделит Украине деньги за счет активов России. По данным агентства Bloomberg, средства будут предоставлены Киеву до конца этого года. В ООН заявили, что для восстановления и реконструкции инфраструктуры Украины понадобится 486 миллиардов долларов.