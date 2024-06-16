На форуме по Украине в Швейцарии призвали обеспечить ядерную безопасность

Президент Швейцарии Амхерд: использование ядерной энергии должно быть безопасным

На конференции по Украине, проходящей в швейцарском Бюргенштоке, заявили о необходимости ядерной и продовольственной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Любое использование ядерной энергии и атомных объектов должно быть безопасным», — озвучила одно из положений принятого на конференции документа президент Швейцарии Виола Амхерд.

В этот документ — Бюргенштокское коммюнике — вошел также тезис о том, что ничто не должно угрожать продовольственной безопасности стран. Так, участники сочли неприемлемыми атаки на порты и суда.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался о конференции по Украине. Он заявил, что участники события не обсуждают путь мирного разрешения конфликта, а только негативно высказываются в адрес России.

Конференция по Украине началась в субботу, 15 июня, в Швейцарии. Россия не получила приглашение на мероприятие.