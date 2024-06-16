Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:00, 16 июня 2024Мир

На форуме по Украине в Швейцарии призвали обеспечить ядерную безопасность

Президент Швейцарии Амхерд: использование ядерной энергии должно быть безопасным

Фото: Urs Flueeler / Reuters

На конференции по Украине, проходящей в швейцарском Бюргенштоке, заявили о необходимости ядерной и продовольственной безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Любое использование ядерной энергии и атомных объектов должно быть безопасным», — озвучила одно из положений принятого на конференции документа президент Швейцарии Виола Амхерд.

В этот документ — Бюргенштокское коммюнике — вошел также тезис о том, что ничто не должно угрожать продовольственной безопасности стран. Так, участники сочли неприемлемыми атаки на порты и суда.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказался о конференции по Украине. Он заявил, что участники события не обсуждают путь мирного разрешения конфликта, а только негативно высказываются в адрес России.

Конференция по Украине началась в субботу, 15 июня, в Швейцарии. Россия не получила приглашение на мероприятие.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Больше десятка стран отказались поддержать итоговый документ по Украине. Кто в их числе?

      Несколько населенных пунктов российского региона подверглись атаке ВСУ

      ВСУ применили французскую авиабомбу AASM НAMMER при атаке Шебекино

      Американский футболист убежал от проститутки из номера отеля

      Возлюбленную Тимати раскритиковали в сети за одну деталь в откровенном образе

      Зеленский анонсировал второй «саммит мира»

      Россия обогнала США по одному экономическому показателю

      Стали известны подробности о заложниках захваченного ростовского СИЗО

      Призер Олимпиады Колесников посчитал условия для допуска на Игры ненормальными

      На форуме по Украине в Швейцарии призвали обеспечить ядерную безопасность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше