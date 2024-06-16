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17:05, 16 июня 2024Бывший СССР

Во Франции заявили о способствующих эскалации конфликта на Украине решениях НАТО

Французский политик Филиппо: НАТО способствует эскалации конфликта на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решения НАТО способствуют эскалации конфликта на Украине. Об этом он высказался на своей странице на платформе X.

«Феноменальное ускорение движения к войне в последние дни благодаря ряду очень тревожных заявлений НАТО, которые остались совершенно незамеченными», — считает политик. По мнению Филиппо, пробуждение населения неизбежно наступит, но оно будет жестоким и болезненным.

Ранее стало известно о готовности НАТО мобилизовать более 300 тысяч военнослужащих для противостояния России. «Это провокационный ответ. НАТО не хочет отступать, она выбирает эскалацию, возможную мировую войну», — оценил решение альянса Флориан Филиппо. Поведение военного блока он счел опасным и безответственным.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня в зоне проведения специальной военной операции возможно при выполнении двух условий: Украина начнет выводить войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также официально уведомит об отказе вступления в НАТО.

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      Олег Давыдов
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