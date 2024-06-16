Во Франции заявили о способствующих эскалации конфликта на Украине решениях НАТО

Французский политик Филиппо: НАТО способствует эскалации конфликта на Украине

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решения НАТО способствуют эскалации конфликта на Украине. Об этом он высказался на своей странице на платформе X.

«Феноменальное ускорение движения к войне в последние дни благодаря ряду очень тревожных заявлений НАТО, которые остались совершенно незамеченными», — считает политик. По мнению Филиппо, пробуждение населения неизбежно наступит, но оно будет жестоким и болезненным.

Ранее стало известно о готовности НАТО мобилизовать более 300 тысяч военнослужащих для противостояния России. «Это провокационный ответ. НАТО не хочет отступать, она выбирает эскалацию, возможную мировую войну», — оценил решение альянса Флориан Филиппо. Поведение военного блока он счел опасным и безответственным.

14 июня президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня в зоне проведения специальной военной операции возможно при выполнении двух условий: Украина начнет выводить войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также официально уведомит об отказе вступления в НАТО.