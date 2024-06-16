«1Рнд»: возле СИЗО в Ростове-на-Дону стала пропадать связь

Возле СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где захвачены заложники, стала пропадать связь. Об этом сообщает информационное агентство «1Рнд» в своем Telegram-канале.

К изолятору стягиваются бойцы спецназа. Здание оцеплено.

Захват заложников готовился в течение нескольких месяцев и мог быть скоординирован извне. Отмечается, что захватившие заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону содержались в разных камерах, однако между ними была связь.

О том, что обвиняемые захватили заложников в ростовском СИЗО, стало известно утром 16 июня. Они выбили решетку в камере и попали в дежурную часть, взяв в заложники двух человек. Личности заключенных удалось установить. Среди них оказались лица, осужденные за участие в группировке «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) в 2023 году.