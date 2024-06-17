Еще в одном российском городе выявили шесть случаев подозрения на ботулизм

В Казани выявили шесть случаев подозрения на ботулизм после доставки еды

Еще в одном российском городе — Казани — зафиксировали случаи подозрения на ботулизм у шестерых людей. Об этом сообщает Telegram-канал управления Роспотребнадзора по Татарстану.

«По данному факту управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводится проверка ретейлера, через которого пострадавшие заказывали продукцию, с отбором проб для лабораторного исследования», — говорится в сообщении.

На данный момент всех пострадавших госпитализировали в инфекционную больницу, им оказывается помощь. В ведомстве также попросили граждан воздержаться от заказов покупных салатов.

В Москве число попавших в больницу в результате отравления готовой едой достигло 121. Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 55 из них находятся в тяжелом состоянии, 30 — в реанимации.

Вице-мэр также пояснила, что ботулизм является инфекционным заболеванием, которое не передается от человека человеку, а возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих возбудитель ботулизма.

17 июня стало известно, что в Нижегородской области четыре человека также попали в больницу с подозрением на ботулизм. По информации Telegram-канала «112», еду они заказывали в той же службе доставки, что и жертвы массового отравления в Москве.