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09:58, 17 июня 2024Спорт

Фитнес-тренер объяснил отсутствие результата от занятий дома

Фото: Dmytrenko Vlad / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Василий Потапов объяснил отсутствие результата от занятий в домашних условиях. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что прогресс тормозит неправильная техника выполнения упражнений. «В зависимости от того, как мы располагаем тело, напрягаются разные мышцы. Поэтому если при выполнении упражнения вы не чувствуете, что активированы нужные мышцы, обязательно проконтролируйте правильность техники», — заявил Потапов.

Для решения этой проблемы он рекомендовал обратиться к фитнес-тренеру, который поставит правильную технику. «Можно взять как частные уроки, так и посетить групповые занятия», — добавил Потапов.

Ранее фитнес-инструкторы Гуля Журавлева и Карина Рышмакова назвали правила, которых следует придерживаться при занятиях зумбой в домашних условиях. Они рекомендовали найти просторную комнату, где будет достаточно места для танцевальных движений.

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      Алексей Гусев
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