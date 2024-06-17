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12:28, 17 июня 2024Забота о себе

Мужчина узнал об агрессивном раке на поздней стадии и стал счастливым

Писатель Тим О'Лири: новость о раке легких изменила жизнь и сделала счастливее

Фото: Image Point Fr / Shutterstock / Fotodom

Писатель Тим О'Лири рассказал, что новость об агрессивном раке легких на поздней стадии кардинально изменила его жизнь и сделала счастливее. Историю мужчины опубликовало издание HuffPost.

О'Лири отметил, что узнал ужасную новость по электронной почте. По какой-то причине врач решил именно так сообщить о результатах анализов. «Я собираюсь в отпуск, но постарайтесь не волноваться. Когда я вернусь, мы назначим биопсию легких и дополнительные анализы», — цитирует текст письма О'Лири.

По его словам, в то время ему было 54 года, он никогда не курил, чувствовал себя и выглядел превосходно. Тем не менее через пару недель ему удалили несколько частей легкого, и после этого он действительно почувствовал себя больным. По его словам, тогда жена и убедила его обратиться к другому врачу. Вскоре тот выяснил, что радиолог перепутал правое и левое легкое и провел ненужную операцию. «Но хорошей новостью было то, что биопсия подтвердила, что у меня нет рака», — заявил О'Лири.

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Мужчина вспоминает, что известие заставило его пересмотреть свое отношение к жизни. Он решил не судиться с врачами, бросил успешную карьеру в рекламе и занялся тем, о чем мечтал с 12 лет, — начал писать. Чтобы освоить новую профессию, О'Лири вернулся в колледж и получил степень магистра творческого письма.

Он признался, что теперь его гонорары намного скромнее, чем раньше. Зато он счастлив, чувствует себя молодым и с нетерпением ждет каждый новый день, так как теперь у него есть время ходить на рыбалку и на рок-концерты, пить вино и играть с купленным игрушечным поездом.

Тем не менее, говорит О'Лири, проблемы со здоровьем не остались позади. Его страшный диагноз хотя и был ошибкой, но имел некоторые основания. Через несколько месяцев после операции врачи сообщили мужчине, что у него саркоидоз.

Пока болезнь дремлет, но О'Лири регулярно сдает анализы и следит за своим состоянием. «Как ни странно, знание того, что врач может сообщить плохие новости, делает жизнь лучше. Со времени моего первоначального ложного смертного приговора у меня появилась более ясная и счастливая перспектива», — заключил он.

Ранее 23-летняя Лорен Бум рассказала о симптоме, который ощущала прежде чем у нее нашли злокачественную опухоль мозга. По ее словам, она обратилась к врачам из-за онемения лица.

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      Екатерина Улитина
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