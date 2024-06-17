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12:17, 17 июня 2024Бывший СССР

На Украине оказались повреждены два объекта энергетики

Минэнерго Украины заявило о повреждении двух объектов энергетики

Фото: Leon Neal / Getty Images

На Украине были повреждены два энергетических объекта. Об этом украинское Минэнерго сообщило в Telegram-канале.

Согласно заявлению министерства, было повреждено оборудование на энергообъекте на юге страны. Кроме того, повреждения зафиксированы на объекте газовой инфраструктуры в районе, который прилегает к линии боевого соприкосновения.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна лишилась 50 процентов электрогенерирующих мощностей. По его оценке, оставшейся электрогенерации не хватит, чтобы пережить зиму. Он также отметил, что Украине не хватает импорта электроэнергии из других стран, чтобы покрыть дефицит.

Галущенко также признал худшее за два года состояние энергосистемы в стране. Он уточнил, что общие потери украинской энергосистемы составили до девяти гигаватт генерирующих мощностей.

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      Кристина Есикова
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