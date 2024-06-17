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16:20, 17 июня 2024Интернет и СМИ

На Западе высмеяли заявления Украины о переговорах с Россией

Журналист Боуз: реальность вынудила Украину пересмотреть позицию по переговорам

Фото: Mary Altaffer / AP

Реальность вынудила Киев пересмотреть свою позицию в отношении переговоров с Москвой. Заявления украинских властей о диалоге с Россией высмеял западный журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Реальность имеет свойство лечить заблуждения», — прокомментировал журналист слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, Москву пригласят на вторую конференцию по украинскому конфликту.

16 июня Кулеба заявил, что Россия будет приглашена на вторую конференцию. Он выразил мнение, что следующее мероприятие должно привести к завершению конфликта.

Мирная конференция проходила в Бюргенштоке 15-16 июня с участием 101 делегации разных стран и международных организаций. Россию на мероприятие не пригласили. Под итоговым документом подписались 84 делегата — 80 стран и 4 организации.

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      Олег Давыдов
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