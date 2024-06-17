Помощник Путина заявил об отсутствии результатов швейцарского саммита по Украине

Помощник президента РФ: саммит по Украине в Швейцарии не принес результатов

Саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке не принес никаких результатов в деле урегулирования военного конфликта, заявил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Его цитирует РИА Новости.

«Никакого содержательного вклада в продвижение к мирному урегулированию Бюргеншток не внес», — сказал он, отметив, что даже западные страны признали невозможность «без участия России решить украинскую проблему».

Ранее стало известно, что Швейцария не выходила на связь с посольством России после саммита.

Накануне швейцарского форума президент России Владимир Путин рассказал об условиях, при которых Москва завершит боевые действия на Украине. Такими условиями российский лидер назвал начало вывода украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик, а также официальный отказ Киева от вступления в НАТО.