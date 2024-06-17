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23:35, 17 июня 2024Спорт

Тренер сборной Бельгии объяснил сенсационное поражение от Словакии на Евро-2024

Тренер Бельгии Тедеско заявил, что команде нужно улучшить завершение атак

Фото: Michael Probst / AP

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил сенсационное поражение команды от Словакии в матче первого круга группового этапа Евро-2024. Его слова приводит сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Тедеско отметил, что команде нужно улучшить завершение атак. «Не могу сказать, что нашей команде нужно много в чем прибавлять. Мы создали много моментов, и если бы реализовали их, игра была бы гораздо более легкой. Единственное, что мы сегодня не делали хорошо, — завершение. Это часть игры, но, естественно, игроки разочарованы», — заявил тренер.

Ранее 17 июня бельгийцы уступили словакам в матче группы E со счетом 0:1. Единственный мяч на седьмой минуте встречи забил нападающий Иван Шранц. При этом два гола сборной Бельгии отменили после вмешательства VAR: в одном случае Ромелу Лукаку попал в офсайд, в другом — ассистировавший ему Луа Опенда подыграл себе рукой.

Евро-2024 проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная России пропускает турнир из-за отстранения УЕФА.

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      Андрей Стрельцов
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