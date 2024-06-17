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10:33, 17 июня 2024Мир

В Турции рассказали о манифесте Путина

Турецкий аналитик Озер: БРИКС предложит миру сильную политическую альтернативу

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Страны, входящие в состав объединения БРИКС, предложат миру сильную политическую альтернативу. Такое мнение турецкий аналитик Энгин Озер высказал РИА Новости.

По его словам, призыв президента России Владимира Путина наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии был своего рода манифестом.

14 июня Путин призвал создать новую систему безопасности в Евразии. Для создания подобной архитектуры безопасности необходимо сворачивание военного присутствия стран, внешних по отношению к пространству Евразии. Президент подчеркнул, что Россия уже продвигает вопрос новой системы через такие форматы, как СНГ, БРИКС и ШОС.

4 июня глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС. Владимир Путин на встрече с Фиданом отметил, что Россия приветствует интерес Турции к БРИКС и будет поддерживать страну в стремлении решать общие задачи.

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      Лина Пивоварова
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