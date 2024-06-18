Биржу Гонконга перестанут закрывать на время тайфунов

Торги на Гонконгской фондовой бирже перестанут останавливать на время тайфунов

Власти Гонконга объявили о том, что отмена использования правила 50-х годов прошлого века о приостановке торгов на местной фондовой бирже во время тайфунов и штормов вступит в силу 23 сентября. Об этом пишет Nikkei Asia.

Глава администрации Джон Ли сделал соответствующее заявление, указав, что решение принято на основании рекомендаций правительственной целевой группы и по итогам общественных консультаций, инициированных Гонконгской биржей.

Согласно действующим правилам, площадка обязана откладывать торги или полностью закрывать рынок, как только Гонконгская обсерватория подаст сигнал об «уровне опасности 8» или предупредит о «черном шторме».

Ранее сообщалось, что обсуждение возможности изменения действующих правил стартовало в начале 2023 года. Представители самой биржи отмечали, что статус Гонконга как ведущего международного финансового центра вырос благодаря расширению участия инвесторов из-за пределов страны и с материкового Китая, а корректировка действующих норм сможет повысить конкурентоспособность специального административного района государства как международного финансового центра.