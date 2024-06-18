Дочь Кейт Мосс вышла на публику в прозрачном платье без бюстгальтера

Дочь актрисы Кейт Мосс Лила вышла на публику в черном прозрачном платье в горох

Дочь британской супермодели и актрисы Кейт Мосс Лила Мосс вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

21-летняя манекенщица надела черное прозрачное платье в горох, обнажающем ее фигуру. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично прикрывая оголенную грудь курткой с мехом и вышивкой на рукавах. Вдобавок она надела туфли в тон наряду.

Помимо этого, Мосс завила в локоны светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в июне дочь Кейт Мосс вышла в свет в платье с глубоким декольте. Так, девушка посетила презентацию бренда одежды Outcast в Великобритании в облегающем платье длины макси с рисунком, имитирующим голое тело.