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19:07, 18 июня 2024Путешествия

Пассажир нашел в еде в самолете кусок металла

Пассажир Air India нашел в еде в самолете похожий на лезвие кусок металла

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажир авиакомпании Air India Матурес Пол нашел в еде в самолете кусок металла. Об этом он написал в соцсети X, на публикацию обратило внимание издание The Indian Express.

«Еда в Air India может порезать вас как нож. В чаате из жареного сладкого картофеля и инжира был металлический кусок, похожий на лезвие. Я обнаружил его, после того как жевал еду в течение нескольких секунд. К счастью, я не пострадал», — написал Пол, добавив, что вина за это лежит исключительно на службе общественного питания Air India.

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По данным источника, перевозчик подтвердил информацию об инциденте и сразу же начал расследование. Выяснилось, что в бортовое питание попала деталь от машины для переработки овощей, используемой на объектах общественного питания.

В мае пассажир американской авиакомпании United Airlines обнаружил в бортовом питании личинку. Мужчина рассказал, что в качестве компенсации ему перевели 150 долларов.

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      Марина Черняк
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