Путин: несогласные с американским подходом страны сталкиваются с давлением США

Несогласные с американским подходом государства, которые проводят независимую политику, сталкиваются со все более жестким внешним давлением. Об этом в своей статье рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со все более жестким внешним давлением», — подчеркнул он.

В феврале Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его сайте, признался, что иногда не понимает, какую политику проводят США и кто принимает решения в стране. Он также назвал Соединенные Штаты сложной страной.

Ранее глава государства указал на то, что США наносят ущерб сами себе, пытаясь ограничить сотрудничество с Китаем по политическим соображениям.