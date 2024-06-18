СПБ биржа обещала помочь пострадавшим от манипулирования акциями клиентам

СПБ биржа рассказала о возбуждении уголовного дела о манипулировании акциями

СПБ биржа рассказала о возбуждения уголовного дела о подложном сообщении о банкротстве. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы торговой площадки пишет РИА Новости.

Речь идет о событиях ноября 2023 года, когда неустановленные лица подали от имени биржи заявления о банкротстве. Тогда действия злоумышленников привели к существенному снижению стоимости акций площадки.

Генеральный директор СПБ биржи Евгений Сердюков назвал главными пострадавшими от манипулирования акциями клиентов, чьи маржинальные позиции (сделки, которые инвестор проводит в долг, аналог кредита на фондовом рынке — прим. «Ленты.ру») были принудительно закрыты по невыгодным ценам. Он попросил таких клиентов написать на электронную почту компании и пообещал помочь им и оказать бесплатную юридическую поддержку.

27 ноября 2023 года стало известно о поступлении в Арбитражный суд Москвы заявления о банкротстве СПБ Биржи. Представители компании опровергли подачу этих документов и заявили об устойчивом финансовом состоянии, однако ценные бумаги к тому моменту обвалились более чем на треть. Банк России назвал распространение ложной информации попыткой манипулирования рынком.