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21:33, 18 июня 2024Наука и техника

США испытали боевую часть новой межконтинентальной ракеты

США провели испытательный пуск головной части МБР Mk21A

Фото: NASA / Bill Ingalls / Handout / Reuters

Соединенные Штаты Америки провели тестовый пуск перспективной головной части межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Mk21A. Об этом заявила пресс-служба базы Ванденберг, на которой проходило испытание.

«Программа Mk21A сейчас находится на ранней стадии разработки, ее курирует Центр ядерных вооружений ВВС», — указывается в сообщении. В перспективе Mk21A может быть применена на МБР LGM-35 Sentinel.

Отмечается, что пуск был осуществлен 17 июня при помощи ракеты-носителя Minotaur I.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) США провели учебный пуск МБР Minuteman III. Пуск был проведен с базы Ванденберг ВВС США. Запущенная МБР не была оснащена боезарядом.

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      Маргарита Пименова
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