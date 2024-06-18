США испытали боевую часть новой межконтинентальной ракеты

США провели испытательный пуск головной части МБР Mk21A

Соединенные Штаты Америки провели тестовый пуск перспективной головной части межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Mk21A. Об этом заявила пресс-служба базы Ванденберг, на которой проходило испытание.

«Программа Mk21A сейчас находится на ранней стадии разработки, ее курирует Центр ядерных вооружений ВВС», — указывается в сообщении. В перспективе Mk21A может быть применена на МБР LGM-35 Sentinel.

Отмечается, что пуск был осуществлен 17 июня при помощи ракеты-носителя Minotaur I.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) США провели учебный пуск МБР Minuteman III. Пуск был проведен с базы Ванденберг ВВС США. Запущенная МБР не была оснащена боезарядом.