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05:57, 18 июня 2024Мир

Столкновение России и НАТО назвали реальностью

ЦТАК заявило о превосходстве России в конфликте с Украиной
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Прямое столкновение между Россией и США, НАТО становится реальностью. С таким мнением выступило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в преддверие визита в КНДР президента РФ Владимира Путина, об этом передает РИА Новости.

Однако авторы публикации подчеркнули, что победа России и ее превосходство на украинском фронте также становятся все более очевидными. Они отметили, что спецоперация является борьбой за стабильность региона и международную справедливость. Журналисты также назвали конфликт на Украине «священной войной против имперских гегемонистских сил», которые возглавили США.

Ранее Путин на встрече с руководством МИД России сказал, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные условия. Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также отказаться от вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус Украины.

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      Марина Совина
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