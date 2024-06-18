ЦТАК заявило о превосходстве России в конфликте с Украиной

Прямое столкновение между Россией и США, НАТО становится реальностью. С таким мнением выступило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) в преддверие визита в КНДР президента РФ Владимира Путина, об этом передает РИА Новости.

Однако авторы публикации подчеркнули, что победа России и ее превосходство на украинском фронте также становятся все более очевидными. Они отметили, что спецоперация является борьбой за стабильность региона и международную справедливость. Журналисты также назвали конфликт на Украине «священной войной против имперских гегемонистских сил», которые возглавили США.

Ранее Путин на встрече с руководством МИД России сказал, что Москва готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные условия. Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также отказаться от вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля президент назвал нейтральный и безъядерный статус Украины.