Уникальный танк выставили в российском городе

Уникальный танк Т-26 образца 1931 года выставили в Благовещенске

В Благовещенске выставили уникальный танк Т-26 образца 1931 года. Об этом сообщает правительство Амурской области на официальном сайте.

Редкая машина пополнила экспозицию военно-патриотического центра «Авангард». Отмечается, что танк оснащен двумя пулеметными башнями.

«Раритетный танк, который установили в "Авангарде" — единственный в области, все посетители патриотического центра могут его увидеть, узнать больше об истории страны, о ее победах. Это важная часть патриотического воспитания», — заявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Известно, что такие модели танков принимали участие в советско-японских боях у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Кроме того, их активно использовали в борьбе с Квантунской армией во Второй мировой войне.

В мае россиянин собрал коллекцию редких экспонатов и открыл музей. Заведение в подвале жилого дома создал первый заместитель председателя краевого Совета ветеранов Владимир Чикильдик. На выставке представлены собрания марок, монет и банковских билетов Российской империи, СССР и современной России.