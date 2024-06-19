Китай включил в список на ОИ-2024 пойманных на допинге пловцов

Китай включил в список участников Олимпиады-2024 11 пойманных на допинге пловцов

Китай включил в список на Олимпийские игры (ОИ) в Париже 11 пойманных на допинге пловцов. Об этом пишет The Japan Times.

В крови спортсменов были найдены следы триметазидина — препарата для улучшения работы сердечной мышцы, который может влиять на повышение физических показателей.

Китайские пловцы не были дисквалифицированы, несмотря на положительные допинг-пробы. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло аргумент о том, что запрещенное вещество попало в организм спортсменов случайно. Следы триметазидина были обнаружены на кухне отеля, где останавливалась китайская сборная.

Ранее в США обратились к Федеральному бюро расследований и Международному олимпийскому комитету с требованием начать расследование. Гендиректор Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт обвинил Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство в сокрытии информации.