В США обратились к ФБР и МОК из-за допинг-дела китайских пловцов

В США призвали ФБР и МОК провести расследование допинг-дела китайских пловцов

Члены палаты представителей США Джон Моленар и Раджи Кришнамурти обратились в ряд инстанций с призывом провести официальное расследование ситуации с сокрытием допинга у китайских пловцов в 2021 году. Письмо приводится на сайте специального комитета Палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем.

Политики написали в министерство юстиции США, Международный олимпийский комитет (МОК), генеральному прокурору США и в Федеральное бюро расследований (ФБР). «Крайне важно оценить, спонсировались ли эти предполагаемые допинговые практики государством. Кроме того, поскольку до Олимпийских игр 2024 года в Париже осталось менее 100 дней, понимание всего масштаба скандала имеет решающее значение для обеспечения честной конкуренции», — отмечается в сообщении.

Ранее гендиректор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт обвинил Всемирную антидопинговую ассоциацию (WADA) и китайское агентство CHINADA в сокрытии информации. В ответ на это глава WADA Витольд Банька раскритиковал USADA и заявил, что 90 процентов американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса, а 31 процент спортсменов из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.