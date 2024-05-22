Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
1:2
Завершен
Магда Линетт
Страсбург
УНИКС
92:87
Завершен
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1/2 финала
Аталанта
2:0
1-й тайм
live
Байер
Лига Европы|Финал
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|Финал - Восток. 1-й матч
22:29, 22 мая 2024Спорт

В США обратились к ФБР и МОК из-за допинг-дела китайских пловцов

В США призвали ФБР и МОК провести расследование допинг-дела китайских пловцов

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Члены палаты представителей США Джон Моленар и Раджи Кришнамурти обратились в ряд инстанций с призывом провести официальное расследование ситуации с сокрытием допинга у китайских пловцов в 2021 году. Письмо приводится на сайте специального комитета Палаты представителей США по стратегической конкуренции с Китаем.

Политики написали в министерство юстиции США, Международный олимпийский комитет (МОК), генеральному прокурору США и в Федеральное бюро расследований (ФБР). «Крайне важно оценить, спонсировались ли эти предполагаемые допинговые практики государством. Кроме того, поскольку до Олимпийских игр 2024 года в Париже осталось менее 100 дней, понимание всего масштаба скандала имеет решающее значение для обеспечения честной конкуренции», — отмечается в сообщении.

Ранее гендиректор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт обвинил Всемирную антидопинговую ассоциацию (WADA) и китайское агентство CHINADA в сокрытии информации. В ответ на это глава WADA Витольд Банька раскритиковал USADA и заявил, что 90 процентов американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса, а 31 процент спортсменов из тех, что находятся, не проходили допинг-тестирование.

20 апреля стало известно, что в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

      Суды на Украине начали освобождать заключенных для отправки на фронт

      В США обратились к ФБР и МОК из-за допинг-дела китайских пловцов

      Путин позволил «Американ Экспресс Банку» провести добровольную ликвидацию

      В США раскрыли детали расследования смерти звезды «Друзей»

      ВСУ впервые применили ракеты MGM-140 ATACMS при обстреле ДНР

      Функционал ЭРА-ГЛОНАСС расширят на дроны и самокаты

      Полковник указал на нестыковку в деле генерала Попова

      Умерла актриса из фильмов «Вий» и «Зигзаг удачи»

      Блинкен высказался о решениях Киева наносить удары в глубине России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше