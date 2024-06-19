Муж заболевшей ботулизмом россиянки рассказал об отравлении

Муж заболевшей ботулизмом в Казани женщины: немел рот, речь начала пропадать

Муж жительницы Татарстана, которая заразилась ботулизмом после употребления в пищу доставленной еды, рассказал об отравлении. Его слова приводят «Известия».

Мужчина рассказал, что его супруга заказала себе салат лобио с фасолью — на головокружение она пожаловалась спустя день. После этого у девушки появилась тошнота и рвота, начала пропадать речь и неметь рот. Кроме того, девушка жаловалась на то, что с трудом могла дышать.

«Мы поехали в районную больницу, там подумали, что это аллергия, оказали помощь. Вернулись домой. После этого она сказала, что даже глотать не может, дышать тяжело. И речь полностью почти пропала, она была невнятная», — вспоминает мужчина.

Впоследствии супруги приехали в инфекционную больницу Казани, где девушку положили в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В России, по последним данным, зафиксировано 169 случаев ботулизма в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Все пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки. Причиной отравления стал находящийся в фасоли токсин, который способен парализовать мышцы. Вспышку ботулизма в России уже назвали крупнейшей в истории.