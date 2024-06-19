Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 19 июня 2024Россия

Муж заболевшей ботулизмом россиянки рассказал об отравлении

Муж заболевшей ботулизмом в Казани женщины: немел рот, речь начала пропадать

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Муж жительницы Татарстана, которая заразилась ботулизмом после употребления в пищу доставленной еды, рассказал об отравлении. Его слова приводят «Известия».

Мужчина рассказал, что его супруга заказала себе салат лобио с фасолью — на головокружение она пожаловалась спустя день. После этого у девушки появилась тошнота и рвота, начала пропадать речь и неметь рот. Кроме того, девушка жаловалась на то, что с трудом могла дышать.

«Мы поехали в районную больницу, там подумали, что это аллергия, оказали помощь. Вернулись домой. После этого она сказала, что даже глотать не может, дышать тяжело. И речь полностью почти пропала, она была невнятная», — вспоминает мужчина.

Впоследствии супруги приехали в инфекционную больницу Казани, где девушку положили в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

В России, по последним данным, зафиксировано 169 случаев ботулизма в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Все пострадавшие заказывали продукты питания через службы доставки. Причиной отравления стал находящийся в фасоли токсин, который способен парализовать мышцы. Вспышку ботулизма в России уже назвали крупнейшей в истории.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Боец ВСУ захотел стать гражданином России. За какие заслуги ему готовятся выдать паспорт?

      Ким Чен Ын заявил о новом этапе отношений с Россией

      В Белгородской области объявили ракетную опасность

      Российские атомные подлодки провели пуски крылатых ракет в Баренцевом море

      Москвичам пообещали погоду холоднее нормы

      Мужчины и женщины перечислили самые захватывающие сексуальные опыты

      Россиянин поздравил дочь с рождением ребенка и ограбил ее на миллион рублей

      Муж заболевшей ботулизмом россиянки рассказал об отравлении

      Путин рассказал о новом документе с Северной Кореей

      Поезд задержали из-за массовой драки с участниками СВО в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше