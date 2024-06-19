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12:12, 19 июня 2024Мир

Путин поблагодарил Ким Чен Ына за личную встречу в аэропорту

ЦТАК: Путин выразил благодарность Ким Чен Ыну за личную встречу в аэропорту

Фото: KCNA / Reuters

Президент России Владимир Путин выразил глубокую благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну за личную встречу в аэропорту. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Товарищ Владимир Владимирович Путин выразил радость от визита в Пхеньян и глубокую благодарность за то, что товарищ Ким Чен Ын лично выехал в аэропорт, чтобы тепло встретить его», — говорится в сообщении.

Северокорейский лидер устроил по случаю официального визита президента России масштабный парад с участием рот почетного караула и тысяч корейцев в цветах российского триколора. В начале парада торжественным маршем прошли военные почетного караула Корейской народной армии, по роте от Сухопутных войск, ВВС и ВМС.

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      Семен Александров
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