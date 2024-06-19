Россия в Арктике создаст системы ПВО и береговые комплексы

Главком ВМФ: Россия в Арктике создаст системы ПВО и береговые комплексы

Россия в Арктике планирует создать системы противовоздушной обороны (ПВО) и береговые комплексы, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Моисеева, речь идет об обеспечении безопасности 20 тысяч километров границы. «Кардинальных изменений не произойдет. Практика решения задач ВМФ РФ в данных районах была, есть и будет. Конечно, стоит задача дальнейшего расширения наших возможностей», — заявил Моисеев.

Ранее главком сообщил, что ВМФ России до конца 2024 года получит 12 боевых кораблей.

В марте на церемонии по случаю Дня моряка-подводника в Кронштадте адмирал Александр Моисеев был представлен как временно исполняющий обязанности главкома ВМФ России.