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14:42, 19 июня 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о связанных с ЕГЭ мошеннических схемах

ЛБИ: мошенники активно продают школьникам фейковые ответы на задания ЕГЭ

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

IT-специалисты Лиги безопасного интернета (ЛБИ) перечислили самые популярные схемы, которые используют онлайн-мошенники для обмана россиян. Их специалисты опубликовали во «ВКонтакте».

Одной из популярных мошеннических схем эксперты назвали продажу школьникам фейковых ответов на задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Еще одна из схем также нацелена на выпускников школ. Мошенники пишут им, что во время экзамена камера наблюдения зафиксировала списывание, и предлагают выкупить запись. «После получения денег злоумышленники пропадают», — отметили эксперты.

Кроме того, злоумышленники утверждают, что продают бюджетные места в вузах, а также предлагают купить фейковые туры по выгодным ценам. «Но из-за того, что выкуплены они с использованием ворованных банковских карт, у горе-покупателя дальше могут возникнуть проблемы с законом», — сообщили эксперт ЛБИ Денис Ермаков.

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В ЛБИ рассказали, что популярными также остаются уловки мошенников с голосованиями в фейковых детских конкурсах, звонки от лица мобильных операторов об истечении срока SIM-карты, обращения от имени банков с предложением оформить кредитную карту или от лица «Почты России» с уведомлением о посылке, за которую необходимо заплатить «таможенный сбор».

Помимо этого, в ЛБИ предупредили, что мошенники продолжают подделывать голоса людей и отправлять фейковые письма от лица госведомств. Эксперты рекомендовали для защиты данных не авторизовываться на незнакомых сайтах через аккаунты в соцсетях и мессенджерах, подключить двухфакторную аутентификацию для входа, использовать разные сложные пароли, игнорировать подозрительные письма и звонки и не скачивать файлы из ненадежных источников.

Ранее эксперт F.A.C.C.T. Иван Лебедев предупредил об угрозе мошенничества, связанной с популярной игрой Hamster Kombat в мессенджере Telegram.

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      Олег Давыдов
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