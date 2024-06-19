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13:53, 19 июня 2024Мир

В России заявили о новом сигнале Западу

Депутат Журова: договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР — сигнал Западу
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР — сигнал Западу, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением депутат поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Мы лишний раз заявили о высоком уровне нашего партнерства. У нас это соглашение так или иначе всегда было, но здесь появился момент: в случае агрессии по отношению к одному из партнеров мы будем помогать друг другу. И это уже больше сигнал Западу, сигнал НАТО, чтобы они это понимали», — заявила Журова.

Запад должен понимать, что нас теперь объединяет не просто намерение, а договор. То есть уже официальная бумага

Светлана Журовапервый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам
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19 июня президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве во время переговоров в Пхеньяне. Как отмечал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, целью укрепления партнерства станет обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Путин прибыл в Северную Корею на правительственном самолете вечером 18 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил гостя.

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