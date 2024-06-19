Инфекционист назвал первые симптомы ботулизма

Инфекционист Шаповалов: мушки перед глазами могут быть симптомом ботулизма

Ботулизм — крайне опасное заболевание, которое требует неотложной госпитализации с целью нейтрализации ботулотоксина, рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Евгений Шаповалов. Первые симптомы ботулизма он описал в беседе с «Лентой.ру».

В среднем, по словам врача, с момента попадания токсина в организм до появления первых симптомов проходит от 12 часов до 2 суток. Похожи эти проявления на «классические» симптомы отравления: боль в желудке, приступы тошноты и рвоты, нарушение стула. Одновременно с этим пациент может испытывать сильную слабость, особенно в области шеи и плеч, сообщил специалист.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта могут сохраняться до суток. Далее действие токсина начинает распространяться на нервную систему, и возникают уже специфические симптомы Евгений Шаповалов врач-инфекционист

Инфекционист предупредил, что поводом для незамедлительного обращения к врачу должно стать двоение в глазах, нечеткость зрения, мушки и птоз — опущение верхнего века. Он добавил, что этот комплекс симптомов развивается из-за сбоя в работе нервных импульсов, регулирующих работу органов зрения.

Ко второй группе симптомов врач отнес затрудненное дыхание, ощущение кома во рту и невозможность нормально глотать. В то же время пациент может начать с трудом разговаривать, отметил Шаповалов. Также появляется осиплость, сухость во рту и сильное чувство жажды.

В России, по последним данным, зафиксировано 169 случаев ботулизма в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Все пострадавшие заказывали продукты питания через службу доставки. Причиной отравления стал находящийся в фасоли токсин, который способен парализовать мышцы. Вспышку ботулизма в России уже назвали крупнейшей в истории.