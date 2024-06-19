Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 19 июня 2024Россия

Инфекционист назвал первые симптомы ботулизма

Инфекционист Шаповалов: мушки перед глазами могут быть симптомом ботулизма

Фото: Unsplash

Ботулизм — крайне опасное заболевание, которое требует неотложной госпитализации с целью нейтрализации ботулотоксина, рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, педиатр СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Евгений Шаповалов. Первые симптомы ботулизма он описал в беседе с «Лентой.ру».

В среднем, по словам врача, с момента попадания токсина в организм до появления первых симптомов проходит от 12 часов до 2 суток. Похожи эти проявления на «классические» симптомы отравления: боль в желудке, приступы тошноты и рвоты, нарушение стула. Одновременно с этим пациент может испытывать сильную слабость, особенно в области шеи и плеч, сообщил специалист.

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта могут сохраняться до суток. Далее действие токсина начинает распространяться на нервную систему, и возникают уже специфические симптомы

Евгений Шаповаловврач-инфекционист

Инфекционист предупредил, что поводом для незамедлительного обращения к врачу должно стать двоение в глазах, нечеткость зрения, мушки и птоз — опущение верхнего века. Он добавил, что этот комплекс симптомов развивается из-за сбоя в работе нервных импульсов, регулирующих работу органов зрения.

Ко второй группе симптомов врач отнес затрудненное дыхание, ощущение кома во рту и невозможность нормально глотать. В то же время пациент может начать с трудом разговаривать, отметил Шаповалов. Также появляется осиплость, сухость во рту и сильное чувство жажды.

Материалы по теме:
Миллионы людей по всему миру заразились супергонореей. От нее нет лекарства, поэтому она может привести к новой пандемии
Миллионы людей по всему миру заразились супергонореей.От нее нет лекарства, поэтому она может привести к новой пандемии
13 апреля 2024
Люди массово заболевают опасным менингитом. Выживают далеко не все. Охватит ли мир новая смертельная эпидемия?
Люди массово заболевают опасным менингитом.Выживают далеко не все. Охватит ли мир новая смертельная эпидемия?
7 марта 2024

В России, по последним данным, зафиксировано 169 случаев ботулизма в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Татарстане и Нижегородской области. Все пострадавшие заказывали продукты питания через службу доставки. Причиной отравления стал находящийся в фасоли токсин, который способен парализовать мышцы. Вспышку ботулизма в России уже назвали крупнейшей в истории.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Путин раскрыл детали договора о стратегическом партнерстве с Северной Кореей

      Армия России отчиталась об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ

      Российские войска уничтожили британскую гаубицу L-119 в зоне спецоперации

      Российские акции и гособлигации вернулись к падению

      Путин прокомментировал поставки истребителей F-16 для ударов по России

      Жителям российского города предложили переночевать в БДСМ-квартире

      Инфекционист дал россиянам совет для защиты от ботулизма

      Российскому рынку легковых автомобилей предсказали спад

      Жена российского миллиардера показала фигуру в купальнике

      Жилой дом обрушился в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше