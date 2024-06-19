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13:35, 19 июня 2024Спорт

Туктамышева выразила сомнение в допуске россиян на ОИ-2026

Фигуристка Туктамышева: нет уверенности в допуске россиян на зимние ОИ-2026
СюжетЗимние Олимпийские игры
Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выразила сомнение в допуске россиян на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Ее цитирует «Спорт-Экспресс».

«Раньше я была почти уверена, что в 2026 году нас допустят до Олимпиады в каком-то формате. Но видя, что происходит с летними Играми в Париже, я сомневаюсь, что что-то изменится», — сказала Туктамышева. Фигуристка добавила, что уже не испытывает каких-то резких эмоций от происходящего.

18 июня стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) установил дедлайн подачи заявок на Олимпиаду в Париже для россиян в нейтральном статусе. Несколько спортивных федераций получили письмо от МОК с уведомлением о том, что крайний день подачи заявок — 20 июня.

15 июня МОК опубликовал список 14 россиян, допущенных к летним Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе. В списке присутствуют десять представителей спортивной борьбы, среди которых Шамиль Мамедов и Арслан Багаев, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Александр Власов, а также Анжела Бладцева, которая представляет прыжки на батуте.

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      Илья Костин
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