Дотком: политики, опасавшиеся изменения климата, ведут мир к ядерной войне

Западные лидеры, которые боялись глобального потепления, ведут мир к ядерной войне. Такое заявление сделал предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

«Разве не иронично, что те же самые лидеры, которые говорили вам, что антропогенное изменение климата уничтожит планету, сейчас находятся на пути к тому, чтобы положить конец человечеству ядерной войной в этом году?» — отметил он.

Ранее отставной разведчик морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что сценарий, при котором администрация Штатов передаст ядерное оружие под контроль Киева, невозможен. Он назвал такой исход безумием.

Также Риттер предупредил о последствиях ударов Украины западным оружием по территории РФ. Он подчеркнул, что, если Киев, получивший американские дальнобойные ракеты, атакует не ту цель на российской территории, это может привести к всеобщей ядерной войне.

