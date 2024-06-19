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15:30, 19 июня 2024Бывший СССР

В Харьковской области ВСУ уличили в применении кассетных боеприпасов против мирных жителей

Лисняк: ВСУ применяют кассетные боеприпасы против жителей Харьковской области
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют кассетные боеприпасы против мирных жителей. Об этом заявил замглавы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Силами вооруженных формирований Украины применяются кассетные боеприпасы при обстреле Харьковской области, в которых, подчеркнем, по-прежнему остаются мирные граждане и не сосредоточен контингент войск Российской Федерации», — уточнил Лисняк.

По его словам, данный факт был установлен в ходе оперативно-следственных мероприятий.

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Ранее замглавы российской ВГА Харьковской области сообщал об обстреле украинскими военными мирных граждан во время эвакуации из Волчанска. Лисняк рассказывал, что беспилотник ВСУ атаковал в селе Гатище группу из 17 человек, четверо из них получили ранения. После этого Киев начал артиллерийский обстрел населенного пункта.

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      Екатерина Грищенко
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