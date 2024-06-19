В МИД России рассказали о подготовке резолюции по борьбе с неоколониализмом

МИД: Россия готовит в Генассамблее ООН резолюцию по борьбе с неоколониализмом

Россия готовит вместе с партнерами в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) резолюцию по противодействию неоколониализму. Об этом рассказали ТАСС в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ. В дипведомстве уточнили, что данная тема все чаще звучит на переговорах на высоком уровне.

«Тема борьбы с неоколониализмом становится одной из ведущих проблематик», — объяснили в российском МИД, отметив, что ведомство придает этой проблеме большое значение.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США, Великобритания и Франция должны компенсировать странам Африки тот ущерб, который они им нанесли. Он напомнил, что за период колониализма в США и другие страны Запада занимались работорговлей и перевезли в Америку около 15 миллионов человек, которые стали рабами.

Ранее специалисты британской благотворительной организации обвинили богатые страны в попытке создать новую форму колониализма. Они назвали проблемой то, что более бедные государства вынуждены инвестировать в проекты по добыче ископаемого топлива для погашения долгов.