В МИД рассказали о подвиге российских журналистов на СВО

Захарова: российские журналисты выполняют свой долг под прицелом ВСУ

Многие российские журналисты самоотверженно выполняют профессиональный долг в зоне специальной военной операции (СВО), несмотря на угрозу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвиге отечественных журналистов рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ее выступления доступна на Rutube.

«Под прицелом ВСУ находятся и отечественные журналисты, самоотверженно выполняющие свой профессиональный долг и готовые пожертвовать своей жизнью для того, чтобы рассказать миру правду», — заявила дипломат.

Она добавила, что та информация, которую собирают журналисты, станет неопровержимым доказательством преступлений украинской власти.

В ходе брифинга Захарова также обвинила страны Запада в намерении превратить Украину в колонию для обслуживания собственных интересов. По ее словам, США и Евросоюзу абсолютно неинтересна судьба украинского народа.