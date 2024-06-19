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14:47, 19 июня 2024Бывший СССР

В МИД рассказали о подвиге российских журналистов на СВО

Захарова: российские журналисты выполняют свой долг под прицелом ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Многие российские журналисты самоотверженно выполняют профессиональный долг в зоне специальной военной операции (СВО), несмотря на угрозу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвиге отечественных журналистов рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ее выступления доступна на Rutube.

«Под прицелом ВСУ находятся и отечественные журналисты, самоотверженно выполняющие свой профессиональный долг и готовые пожертвовать своей жизнью для того, чтобы рассказать миру правду», — заявила дипломат.

Она добавила, что та информация, которую собирают журналисты, станет неопровержимым доказательством преступлений украинской власти.

В ходе брифинга Захарова также обвинила страны Запада в намерении превратить Украину в колонию для обслуживания собственных интересов. По ее словам, США и Евросоюзу абсолютно неинтересна судьба украинского народа.

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      Глеб Палехов
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