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00:59, 19 июня 2024Мир

В МИД России прокомментировали условия вступления Украины в НАТО

Рябков: Украина никогда не вступит в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MFA Russia / Globallookpress

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что условием вступления Украины в Североатлантический альянс является победа в конфликте с РФ. В интервью ТАСС дипломат сообщил, что Украина никогда не станет частью блока.

«Этого никогда не будет. Надеюсь, господин Столтенберг это понимает», — высказался Рябков. Он напомнил, что спусковым крючком наблюдаемого в настоящий момент кризиса стало решение 2008 года, когда лидеры альянса записали на высшем уровне, что Украина станет членом НАТО.

«Если натовцы готовы и дальше ходить по этим граблям и история их ничему не учит, то тогда они будут рукояткой этих грабель получать по лбу. И синяки у них будут все сильнее», — резюмировал он.

Ранее Рябков заявил, что поведение государств Запада на фоне специальной военной операции (СВО) указывает на необходимость уточнения некоторых параметров российской ядерной доктрины. Он уточнил, что в настоящее время нет никаких временных рамок по работе с изменением ядерной доктрины.

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      Маргарита Пименова
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