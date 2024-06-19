В МИД России прокомментировали условия вступления Украины в НАТО

Рябков: Украина никогда не вступит в НАТО

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что условием вступления Украины в Североатлантический альянс является победа в конфликте с РФ. В интервью ТАСС дипломат сообщил, что Украина никогда не станет частью блока.

«Этого никогда не будет. Надеюсь, господин Столтенберг это понимает», — высказался Рябков. Он напомнил, что спусковым крючком наблюдаемого в настоящий момент кризиса стало решение 2008 года, когда лидеры альянса записали на высшем уровне, что Украина станет членом НАТО.

«Если натовцы готовы и дальше ходить по этим граблям и история их ничему не учит, то тогда они будут рукояткой этих грабель получать по лбу. И синяки у них будут все сильнее», — резюмировал он.

Ранее Рябков заявил, что поведение государств Запада на фоне специальной военной операции (СВО) указывает на необходимость уточнения некоторых параметров российской ядерной доктрины. Он уточнил, что в настоящее время нет никаких временных рамок по работе с изменением ядерной доктрины.