В МИД России рассказали об обсуждении с партнерами размещения дальнобойного оружия

Рябков: Россия обсуждает с партнерами вопрос размещения дальнобойного оружия

Россия обсуждает с партнерами вопрос размещения дальнобойного оружия. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Комментируя возможное размещение дальнобойного оружия в других странах, заместитель главы МИД России отметил, что в Азии и Латинской Америке есть ближайшие партнеры, с которыми обсуждение вопросов безопасности «отрабатывается предметно».

«В этом нет ничего нового. Тематика такого рода в профильных контактах с целым рядом наших партнеров присутствует», — подтвердил Рябков, добавив, что страны НАТО «понимают только язык силы».

Во время Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть право зеркально отвечать на поставки Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по российской территории. По его словам, Россия не продает дальнобойное оружие другим странам, однако Кремль готов поставлять такую военную технику государствам и структурам, «которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера».