Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:49, 19 июня 2024Мир

В МИД России рассказали об обсуждении с партнерами размещения дальнобойного оружия

Рябков: Россия обсуждает с партнерами вопрос размещения дальнобойного оружия

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия обсуждает с партнерами вопрос размещения дальнобойного оружия. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

Комментируя возможное размещение дальнобойного оружия в других странах, заместитель главы МИД России отметил, что в Азии и Латинской Америке есть ближайшие партнеры, с которыми обсуждение вопросов безопасности «отрабатывается предметно».

«В этом нет ничего нового. Тематика такого рода в профильных контактах с целым рядом наших партнеров присутствует», — подтвердил Рябков, добавив, что страны НАТО «понимают только язык силы».

Во время Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть право зеркально отвечать на поставки Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по российской территории. По его словам, Россия не продает дальнобойное оружие другим странам, однако Кремль готов поставлять такую военную технику государствам и структурам, «которые испытывают определенное давление на себе, в том числе и военного характера».

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин преподнес Ким Чен Ыну роскошный подарок

      Россиянам представят новый уникальный контент

      Появились новые данные о найденном на месте покушения на Киву пистолете

      Дефицит автомехаников в России стал критическим

      Осмотр колодца по делу о расправе над 12-летней девочкой попал на видео

      Вольготную жизнь мигрантов в российском СИЗО сняли на видео

      На Украину прибыл спикер Сейма Польши

      В МИД России рассказали об обсуждении с партнерами размещения дальнобойного оружия

      Главу Всемирного антидопингового агентства вызвали в Конгресс США

      Обнаружен очередной таинственный стальной монолит

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше