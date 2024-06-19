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14:05, 19 июня 2024Бывший СССР

В Москве назвали цену жизни Украины

Захарова: усилия Киева стать членом НАТО стоили Украине жизни

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Желание войти в НАТО стало ценой жизни Украины. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее высказывание опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства страны.

«Многолетние усилия Киева стать членом НАТО стоили Украине жизни», — отметила дипломат.

Захарова также обвинила Запад в намерении превратить Украину в колонию для обслуживания собственных интересов. По ее словам, коллективному Западу неинтересна судьба ни Киева, ни украинцев, ни экономики, промышленности и сельского хозяйства страны.

Ранее официальный представитель МИД России прокомментировала саммит по Украине, прошедший в Швейцарии. Захарова подчеркнула, что он стал провалом. Дипломат также отметила, что странам Запада необходимо осознать безальтернативность российского варианта по урегулированию конфликта.

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      Екатерина Грищенко
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