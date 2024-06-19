В США предположили цель визита Путина в Северную Корею

Экс-сотрудница ЦРУ Коффлер: Путин заручается поддержкой КНДР из-за Байдена

Президент России Владимир Путин заручается поддержкой стран Востока, включая Северную Корею, чтобы дать отпор США. Такое предположение высказала бывшая сотрудница ЦРУ и разведки Пентагона Ребекка Коффлер в интервью Fox News.

Она напомнила, что в конце мая американский президент Джо Байден разрешил Украине использовать полученное от Вашингтона оружие для ударов по территории России. «Если это произойдет, намеренно или случайно, ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия», — указала Коффлер.

Она предположила, что Путин намерен собрать коалицию стран для противостояния США и их союзникам в случае, если действия Запада в конфликте на Украине приведут к началу третьей мировой войны. «В этой ситуации Запад и Восток будут сражаться на противоположных сторонах», — заключила бывшая разведчица.

Президент России прибыл в КНДР вечером во вторник, 18 июня. В Белом доме, комментируя визит Путина в страну, заявили, что углубление связей РФ и Северной Кореи должно беспокоить всех, кто заинтересован в сохранении мира на Корейском полуострове.