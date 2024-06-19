«Вкусно — и точка» временно убрала из меню блюдо с тунцом

«Вкусно — и точка» сообщила о дополнительных проверках чиабатты с тунцом

Чиабатту с тунцом временно убрали из меню сети фастфуда «Вкусно — и точка». Об этом со ссылкой на комментарий компании сообщило РБК.

В сети быстрого питания подчеркнули, что не сомневаются в качестве этого продукта, на который никто не жаловался. Однако понимают и поддерживают решение о дополнительных проверках, которые проводят, чтобы гарантировать россиянам полную безопасность. Почему выбор пал именно на чиабатту с тунцом, компания не объяснила.

Ранее Роскачество пообещало провести веерные проверки консервированного тунца на наличие признаков ботулизма. Такое решение приняли после массовых отравлений блюдами с этими консервами.

Больше всего отравившихся зафиксировали в Москве — 121 человек. Кроме того, пострадали жители Подмосковья, Татарстана и Нижегородской области. В столичной мэрии рассказали, что 55 человек в тяжелом состоянии. Все они заказывали лобио или салат с тунцом.